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Заяц: Массовый сев в Беларуси начнется через 3-4 дня
На максимально продуктивную работу настроен и аграрный сектор. Сельхозорганизации в этом году планируют собрать не менее 10 млн т всего урожая, где зерновые и зернобобовые, рапс и кукуруза.
И конечно, вес каравая зависит от эффективной посевной кампании. Сейчас в хозяйствах механизаторы продолжают закрывать влагу, важно сохранить то, что накопилось за зиму в почве, а также вносят удобрения и подкармливают озимые культуры.
Когда начнется массовый сев и какие семена мы закупаем по импорту? Об этом наш корреспондент Светлана Лукьянюк проговорила в полях с вице-премьером Леонидом Зайцем.
Наступили оптимально положительные температуры, которые способствуют проведению комплекса весенне-полевых работ, отметил заместитель премьер-министра Беларуси."В настоящий момент уже проведены определенные работы по закрытию влаги, 56 тыс. га по стране уже подготовлено почвы для посева зерновых культур, 10 тыс. га уже посеяли".
По его словам, сев начинают все 5 областей республики.
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Разбежка юга и севера в настоящий момент примерно 2 недели, считает он. "В Витебской области уже начались полевые работы. Я думаю, что буквально 3-4 дня - и начнется массовый сев по Республике Беларусь. Задача сегодня - сохранить ту продуктивную влагу, которая накопилась за зиму. Учитывая то, что постоянный дефицит почвенной влаги, нам необходимо очень быстро и оперативно провести комплекс всех работ, чтобы сохранить эту влагу", - подчеркнул Леонид Заяц.
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