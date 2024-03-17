Заяц: По результатам января 2024 года агропродовольственный сектор увеличил валютную выручку на 2 %

Агропродовольственный сектор Беларуси по результатам января 2024 года увеличил валютную выручку от продажи сельхозпродукции на 2 %. Об этом в программе "Главный эфир" рассказал заместитель премьер-министра Беларуси Леонид Заяц.

Всей продукции продали на сумму 642 млн долларов, на 13 млн выше аналогичного периода прошлого года, отметил вице-премьер. "Рост 125 % по мясу и мясопродуктам и 148 % по молоку и молочным продуктам. Есть запасы для того, чтобы мы увеличили физически объемы реализации нашей продукции на внешние рынки и обеспечили, естественно, своих граждан в полном объеме", - констатировал он.