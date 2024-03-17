3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Заяц: По результатам января 2024 года агропродовольственный сектор увеличил валютную выручку на 2 %
Агропродовольственный сектор Беларуси по результатам января 2024 года увеличил валютную выручку от продажи сельхозпродукции на 2 %. Об этом в программе "Главный эфир" рассказал заместитель премьер-министра Беларуси Леонид Заяц.
Всей продукции продали на сумму 642 млн долларов, на 13 млн выше аналогичного периода прошлого года, отметил вице-премьер. "Рост 125 % по мясу и мясопродуктам и 148 % по молоку и молочным продуктам. Есть запасы для того, чтобы мы увеличили физически объемы реализации нашей продукции на внешние рынки и обеспечили, естественно, своих граждан в полном объеме", - констатировал он.
Смотрите все интервью ЗДЕСЬ
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов