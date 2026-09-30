"Здесь происходят самые ценные контакты" - почему места на "ИННОПРОМ" бронировали с прошлого года

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Промышленная выставка "ИННОПРОМ. Беларусь", которая проходит в Минске с 30 сентября по 2 октября, закрепила статус по-настоящему международной платформы. Об этом рассказал программный директор выставки Антон Атрашкин в "Актуальном интервью".

По его словам, первый опыт прошлого года уже доказал свою ценность: "Первый блин год назад точно был не комом. Мы получили огромное количество позитивных откликов. Русские с белорусами всегда хорошо общаются, но отклики были именно про бизнес-составляющую. Что, несмотря на то, что постоянно приезжает огромное количество делегаций, бизнесменов, представителей власти, именно на "ИННОПРОМе" происходят самые ценные, самые важные контакты. И в этом году, конечно же, этот тренд подтвердился. Летят представители десятков регионов (губернаторы, вице-губернаторы), и 17 регионов сделали свои стенды. Всего более 200 российских компаний участвуют в выставке как экспоненты, и, я думаю, несколько сотен приедут в качестве делегатов".

Подготовка площадки, по его словам, идет непрерывно. "Подготовка такой огромной выставки длится целый год. В прошлом году только-только мы закончили первую выставку "ИННОПРОМ" в Минске, и уже поступили первые заявки от российских компаний, что они хотят стоять на том же самом месте. У многих появились счастливые места", - обозначил он.

quote У экспонентов часто бывают такие приметы, что если на этом месте стенд принес много контрактов, значит, в следующем году его надо срочно забронировать. И очень многие компании год назад уже бронировали места на "ИННОПРОМ" в Минске в этом году. Антон Атрашкин

Отличительной чертой минской выставки он назвал глубину промышленной интеграции. "Особенность именно белорусского "ИННОПРОМа" в том, что здесь представлено очень много кооперационных проектов, когда даже невозможно определить, станок, машина или робот сделаны в России или в Республике Беларусь. Между нашими странами очень глубокая интеграция, и "ИННОПРОМ" как промышленная витрина лишний раз это демонстрирует", - подчеркнул Антон Атрашкин.

При этом выставка с первого года вышла за рамки двустороннего формата. "Для нас очень важно то, что "ИННОПРОМ" в Минске не стал российско-белорусской выставкой, а с первого же года по-настоящему международной платформой. И несмотря на то, что к нам приезжают большие начальники, очень важно, что бизнесмены из разных стран находили друг друга, знакомились, и планировали уже 2027 год. Кроме того, впервые на "ИННОПРОМ" будет даже стенд такой далекой для нас страны, как Камбоджа", - сказал он.

Организаторы рассчитывают, что второй минский форум поднимет планку для следующих сезонов. "Уверен, что второй "ИННОПРОМ" задаст новую планку для нас всех", - заключил Антон Атрашкин.