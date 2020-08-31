Зефир из Бобруйска - бренд, благодаря которому ценят товары под маркой "Сделано в Беларуси"

Белорусские предприятия работают в штатном режиме. Продукцию ждут зарубежные заказчики, а значит, производство должно быть бесперебойным. Например, велика доля экспорта у "Красного пищевика". Зефир из Бобруйска - бренд, благодаря которому знают регион и ценят товары под маркой "Сделано в Беларуси". Коллектив здесь в основном женский. Маршам и различным акциям, к которым призывает оппозиция, предпочитают ежедневную работу на результат.



"Красный пищевик"продолжает работать в несколько смен, а значит, потребитель может быть спокоен: любимый товар не покинет полки магазинов. Здесь привыкли не надеяться на сладкие обещания, а рассчитывать на себя и свой труд. При этом всегда готовы к диалогу.



