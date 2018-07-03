Наша республика вошла в категорию стран, развивающих зеленую энергетику

За последнее десятилетие наша республика стремительно вошла в категорию стран, которые активно развивают и зеленую энергетику.

Возобновляемые источники энергии солнца, ветра и воды сегодня уже составляют конкуренцию традиционным способам получения электричества.

При этом современные установки окупают себя всего за несколько лет.

А полученные зеленые киловатты могут обеспечить электроэнергией целые районы Беларуси.

Альтернативная энергетика сегодня развивается во всех регионах страны.

Рассказывает Юрий Карнелович.

Несмотря на то, что Беларусь не избалована солнцем, в Сморгонском районе решили извлечь максимальную пользу из этого источника энергии. Здесь на площади в 40 гектаров заложили самую крупную в стране солнечную электростанцию. Инновационные фотоэлементы способны вырабатывать электричество даже в пасмурные дни.

Сегодня солнечная электростанция уже работает на полную мощность. 75 тысяч световых панелей способны обеспечить электричеством почти половину города Сморгони. Развитие альтернативной энергетики, в том числе и с использованием энергии солнца, считается одним из перспективных направлений в Гродненской области.

Удалось белорусам подчинить и энергию ветра. В 2011 году недалеко от Новогрудка появилась первая в стране ветроэнергетическая установка. Это был пробный шаг в развитии данного вида зеленой энергетики. Время показало, что выбор сделан правильно.

Ветроустановки - это не только способ получения дешевой электроэнергии, но еще и перспективный бизнес. В Новогрудском районе почти половина ветряков принадлежат частным компаниям.

Альтернативная энергетика развивается во всех регионах страны. В северном, к примеру, ставку сделали на гидроэлектростанции.

На Западной Двине уже работают Витебская и Полоцкая ГЭС. О перспективах использования энергии воды расскажет моя коллега Марина Романовская.

Идея строительства каскада электростанций на Западной Двине родилась еще в советские времена. Но реализовать амбициозный проект удалось спустя десятилетия в независимой Беларуси. Возведение ГЭС стало важным шагом к энергетической безопасности нашей страны.

Витебская ГЭС - самая мощная в Беларуси. Первую энергию из воды здесь получили еще в декабре 2016. В полную силу станция заработала прошлым летом. За год станция способна вырабатывать более 130 миллионов килловат-часов. Этого хватит, чтобы обеспечить энергией, к примеру, весь Витебский район.

Гидроузел включает 4 турбины общей мощностью 40 мегаватт. Трансформация и передача электроэнергии в сеть происходит через подстанцию, которая установлена здесь же. Благодаря Витебской ГЭС энергосистема страны ежегодно сможет экономить более 40 тысяч тонн условного топлива.

На Витебской ГЭС установлено ультрасовременное оборудование, аналогов которому, говорят специалисты, в нашей стране нет. Обслуживают станцию три десятка человек. Опыт белорусские энергетики перенимали от коллег из Поднебесной.