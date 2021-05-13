Зеленая экономика в 2020 году установила новый рекорд

Такие данные приводит Международное энергетическое агентство. Объемы электроэнергии, произведенной альтернативными путями - с помощью солнца и ветра, в 2020 году выросли на 45 %. Эксперты считают, что основной причиной роста стала политика многих стран, стремящихся перейти на зеленую энергетику и достичь углеродной нейтральности.



Также свою роль сыграл рост популярности электромобилей, а также сбои с поставками угля и газа из-за пандемии коронавируса. Что интересно, более 80 % новых солнечных батарей и ветряных электростанций, установленных в последние годы, расположены в Китае, что делает эту страну мировым лидером в возобновляемой энергетике.



