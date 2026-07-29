"Зеленое" волокно 21 века: как Китай и Беларусь осваивают производство лиоцелла

Сегодня от предприятий и белорусского госаппарата в работе с иностранными партнерами требуется ориентир на конкретный результат. В этом плане показателен пример сотрудничества с Китаем, с которым от меморандумов, обозначающих общие подходы в работе, Беларусь переходит к реализации проектов в практической плоскости. Важную роль в этом сыграло придание отношениям статуса всепогодных и всесторонних.

В Китае поняли, что искать контакты с белорусскими коллегами можно, а еще это целесообразно и с перспективой на годы вперед.

Сегодня активный инвестиционный пакет с КНР оценивается в 5 млрд долларов (около 80 проектов). Большинство развивается на территории Беларуси, есть совместные за рубежом, а также несколько на территории Китая. Растет количество организаций с капиталом из Поднебесной в Беларуси. В 2025 году благодаря китайским вложениям и технологиям реализовалось порядка 60 проектов, большинство из них в индустриальном парке "Великий камень".

Эта площадка продолжает оставаться привлекательной, несмотря на внешние вызовы. Сегодня речь идет не только о средствах, которые вкладываются в проекты, но и о технологиях. Их трансфер - одна из ключевых задач. Так, например, сейчас изучается китайский опыт производства лиоцелла (его еще называют "зеленым" волокном).

Секрет в том, что оно не синтетическое, но искусственное. Ткань из него получается гладкая, как шелк, и дышащая, как хлопок. Китайская индустрия производства лиоцелла за последние годы совершила колоссальный рывок, превратившись из аутсайдера в одного из мировых лидеров. В 2025 году, по данным Китайской ассоциации химической волоконной промышленности, производство лиоцелла приблизилось к отметке 850 тыс. т, что составляет более 60 % мирового рынка. Развитие производства "зеленого волокна" объясняется технологическими и научными прорывами. По многим оценкам, производство ткани, одежды, постельного белья и в целом любой текстильной продукции в будущем может серьезно преобразиться.

В городском округе Синьсян китайской провинции Хэнань располагается одно из ведущих предприятий по производству "зеленого" волокна. Компания стала крупнейшим производителем лиоцелла в Китае и одним из лидеров по объемам выпуска в мире. Ученые Китайской академии текстильной промышленности на протяжении 18 лет работали над налаживанием крупномасштабного промышленного производства лиоцелла.

Несмотря на то, что волокно считают искусственным, его получают из древесной целлюлозы. Инновационные идеи позволили увеличить инвестиции в текстильную отрасль Китая. Кроме этого, благодаря росту объемов производства себестоимость волокна существенно снизилась, а процесс создания стал гораздо экологичнее, чем изготовление хлопка или вискозы.

Лиоцелл стал не просто трендом, а стратегией будущего для всей отрасли. У предприятия имеется 34 патента на собственные научно-технические разработки. А главный секрет - экологичность и технологический процесс получения лиоцелла. Здесь применяют растворитель, воздействие которого на окружающую среду является минимальным. Более того, 99 % возвращается обратно в производство, и это не единственное технологическое ноу-хау - специальная обработка позволяет изготавливать волокно с разными характеристиками, а комбинирование лиоцелла с другими материалами дает широкие возможности применения "зеленого" волокна.

Юй Ханьцзян, председатель правления предприятия:

"Оно обладает отличными показателями прочности в сухом и во влажном состояниях, а также свойством биоразлагаемости. При этом на ощупь материал мягкий и гладкий, что высоко ценится потребителями. Благодаря этому волокно нашло применение в трех основных сферах - производстве одежды, домашнем и техническом текстиле. Во многих этих областях его использование уже полностью освоено. Имеется широкая прикладная база, потребители его принимают, эксплуатационные характеристики высоки, впечатления от использования положительные, а себестоимость производства конкурентоспособна".

Все это делает лиоцелл перспективным "зеленым" текстильным материалом, и производство подобного волокна в Беларуси - весьма интересное направление. В связке, например, с ОАО "Светлогорский ЦКК" на выходе получается продукт из переработанной древесины с высокой добавленной стоимостью.

"Китайская текстильная академия является флагманом в этой области, и производство лиоцелла - перспектива для белорусской промышленности, в том числе текстильной с точки зрения экологичности, практичности, экономичности и технологичности", - добавил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Александр Червяков в проекте "В эфире Китай".

Александр Червяков

Для Беларуси этот материал в новинку. О нюансах его производства говорили на встрече делегация белорусского посольства и руководство предприятия. Эксперты уверяют, что подобный проект станет весьма выгодным для белорусского государства. Производство волокна 21 века позволит не только удовлетворить внутренний спрос, но и выйти с современной продукцией на рынки других стран.

Главное фото: magnific.com