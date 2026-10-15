Земля не прощает простоев: мелиорация в Беларуси возвращает гектары в оборот

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Земля - ценный ресурс белорусов, поэтому каждый клочок должен использоваться эффективно. Природа не прощает простоев, стоит упустить время и плодородная пашня превращается в непроходимые заросли и болота.

Работа по мелиорации началась в нашей стране в 1960-е годы и продолжается по сей день. Пока идет реконструкция одних систем, в негодность приходят другие. Любое промедление чревато потерями урожая, поэтому государство борется за каждый гектар.

Витебская область - зона рискованного земледелия, где сложный рельеф, избыток влаги всегда были головной болью. Поэтому на севере страны мелиораторы сталкиваются со сложными условиями.

К работам на этих землях, примерно в 50 км от Витебска, приступили еще летом. Угодья площадью 230 га Витебская бройлерная птицефабрика не так давно взяла под свое крыло. Наследство от местного агрокомбината досталось непростое. Эти земли осушали еще в советское время по союзным программам. С тех пор каналы заилились, пашня заросла кустарником и мелколесьем. Посевы точечно проводились, но были малоэффективны: техника застревала, а урожайность стремилась к нулю. Чтобы переломить ситуацию, руководство фабрики приняло решение провести комплексные работы и подготовить земли к весеннему севу.

Свой мелиоративный отряд, с парком нужной техники и специалистами, птицефабрика создала в 2017 году. При возможности помогают и другим хозяйствам в районе. За 10 лет вернули в сельхозоборот около 800 га земель, которые сейчас приносят хороший урожай.

В этом году только в Витебской области на финансирование мелиоративных работ затрачено более 90 млн рублей. Сумма внушительная, а значит должен быть оправдан каждый рубль.

Возвращение гектаров в оборот - это не просто восстановление почв, а прямая инвестиция в продовольственную безопасность, которая начнет приносить прибыль с каждым новым агросезоном.

Что настораживает, так это вовлечение в хозяйственный оборот мелиорированных земель и их состояние. Комитет госконтроля продолжает выявлять неприглядные примеры. А ведь заниматься такой работой спустя рукава себе дороже.

"Один из негативных примеров бесконтрольности за эффективностью использования мелиорированных земель замечен в Городкском районе. В 2025 году была проведена реконструкция мелиоративных систем, затрачено порядка 740 тыс. рублей, при этом 240 га мелиорированных земель не вовлекаются в сельскохозяйственный оборот, все зарастает сорной растительностью и земли, предназначенные для выращивания сельхозкультур, используются для выпаса скота. Аналогичные случаи выявлены и в других районах", - отметила начальник отдела Комитета госконтроля Витебской области Татьяна Прокопенко.

В том же Городокском районе в прошлом году сельскохозяйственные организации не вовлекли в оборот ни одного гектара земель из запланированных. Такая же ситуация была и годом ранее. В этом году работы ведутся, но и их темпы далеки от тех, на которые рассчитывали изначально.

Осваивать новые площади и возвращать к жизни заросшие гектары - этот процесс всегда на особом контроле Президента. Глава государства требует порядка на земле, должного внимания и оптимизации подходов.

И здесь вновь вопрос в отношении по-хозяйски. Только так стране и людям принесут пользу вложенные ресурсы. Рабочие поездки по стране дают Александру Лукашенко возможность с воздуха увидеть масштабы и оценить качество проделанной работы, но не всегда оно на высоком уровне.

В Могилевской области, по данным на октябрь, после мелиорации введено в оборот около 50 % площадей от запланированного в этом году. Темпы нагоняют, ведь земля нужна здесь и сейчас. Каждый гектар - это в том числе и будущие корма: кукуруза, люцерна и зерновые. В регионе строятся новые молочно-товарные комплексы, значит, поголовье растет и его нужно кормить.

Рачительные хозяева земель агропредприятия "Авангард" не дали простаивать ни клочку. Реконструкцию мелиоративных каналов завершили в этом году. Результатом такой работы стало сохранение водного баланса, то есть излишки влаги уходят с полей мгновенно, а почва не превращается в болото.

"Город рядом, зачем чтобы эти земли зарастали. Уже в этом году здесь была засеяна кукуруза под пахотные, еще 3-4 га полностью разработали и уже в этом году косили на сено. Мы производим молоко, разводим крупный рогатый скот, есть свой свинокомплекс, свой комбикормовый завод. Все зерно с полей мы перерабатываем в комбикорм и реализуем", - поделился директор предприятия "Авангард" Могилевского отделения Белорусской железной дороги Александр Жибурт.

Какая картина в целом по стране? За ответом отправились в Комитет госконтроля, ведь качественная мелиорация - вопрос государственной важности. Ведомство держит руку на пульсе, анализируя ситуацию в каждом регионе, видит, где есть слабые места и в чем их причина.

"В текущем году на мелиоративные мероприятия необходимо направить около 700 млн рублей. И только третья часть из них запланирована на выполнение уходных работ: окашивание каналов, удаление сорной растительности, потому что если это не сделать в пределах нужных нормативов, они зарастают и снова требуются государственные вложения. Другой случай, когда земли провели реконструкцию, но из-за попустительства руководства сельхозорганизаций эти земли своевременно не вводятся в оборот", - подчеркнул замначальника главного управления Комитета госконтроля Беларуси Валерий Скрипкин.

К слову, за таким примером далеко ехать не пришлось. В Пуховичском районе 180 га предприятия "Новый бор" пока не в работе. Алексей Касьянчик, главный государственный инспектор Комитета госконтроля Минской области, не так давно обнаружил эту печальную картину. Со своей стороны государство позаботилось о своевременной мелиорации: деньги были выделены, и еще в 2024 году здесь провели полный комплекс работ. Результат не заставил себя ждать: уже в 2025-м на обновленных землях дружно взошла кукуруза. Казалось бы, идеальный старт, но в этом году на объекте полное затишье. И понятно, без должной заботы природа начала забирать свое.

А если бы контролеры туда не заглянули? Вопрос этот оставим без ответа, ведь, как известно, история не терпит сослагательного наклонения. Но вот факт остается фактом - без постоянного контроля некоторые хозяйства относятся к работе без особого энтузиазма.

Хлеб мелиоратора нелегкий. По сути, всю профессиональную жизнь люди находятся в земле, в воде в зной и в холод. Но греет душу результат. В том же Пуховичском районе мелиораторы завершили масштабную реконструкцию системы "Ямное". Сделано буквально все и за 2,5 месяца. Столь серьезные работы здесь проводились 20 лет назад. Сейчас земли на загляденье, площадка выглядит настолько безупречной, ровной и ухоженной, что кажется, здесь в пору играть в гольф, а не просто сеять хлеб. Впрочем, и озимые уже взошли.

А брось эти освободившиеся от болотного плена площади один на один с природой, отдача была бы нулевая. Земля требует внимания, а порой и второго перерождения. Тогда от нее и отдача будет соответствующая в виде хороших урожаев и зерновых, и кормов. А это продовольственная безопасность, молоко и мясо, а в итоге экспортная выручка в казну. Подробности смотрите в проекте "На контроле Президента".