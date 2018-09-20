Зерновой каравай Минской области превысил 1 340 000 тонн

Минская область подводит итоги сезона. Общий зерновой каравай превысил миллион триста сорок тысяч тонн. Скоро его преумножит и урожай кукурузы. Одновременно определяют и лучших работников агропромышленного комплекса. Имена победителей узнаем 29 сентября в Мяделе на областных "Дожинках". Как город готовится к празднику хлеба и хлеборобов - Алексей Кондратенко.

Обновленные дома и улицы, исключительно пешеходная и более зеленая центральная площадь, скульптура угря - символа озерного края. Плюс новый амфитеатр и гостиница. В Мяделе отныне имидж еще по-европейски более компактного и уютного городка с курортно-туристической спецификой.

: Да и сами местные жители на волне подготовки к "Дожинкам" не остались безразличными и внесли личный вклад в благоустройство своих дворов.

: Фестиваль-ярмарка - это еще и народное творчество. Его следы заметны на полях всей Минской области - от Солигорска и Крупок до Воложина и Молодечно.

Соломенные композиции - обязательные дожиночные атрибуты. Если не полениться и объездить Мядельский район, то гарантированы два десятка оригинальных фото на память, которые можно сделать только раз в год.

: Чтобы стать участникам квеста, надо зарегистрироваться на сайте Мядельского райисполкома, сделать фото возле всех местных соломенных композиций и выложить в социальных сетях с хештегом "Областные дожинки". Итоги подведут в день праздника.