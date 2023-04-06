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Зерновые и зернобобовые культуры, кукуруза, гречиха, рапс - яровой сев в Минской области составит более полумиллиона гектаров
Адаптироваться к погодным контрастам и в сжатые сроки провести комплекс весенне-полевых работ. Яровой сев в Минской области составит более полумиллиона гектаров: это зерновые и зернобобовые культуры, кукуруза, гречиха, рапс. Южные районы первыми начали посевную, однако теперь на многих участках почвы наблюдается излишек влаги. В основном аграрии работают над внесением удобрений, также завершается настройка кормозаготовительной техники. Кстати, отсеять группу ранних яровых хозяйства центрального региона планируют до 20 апреля.
Под особым контролем специалистов сейчас и состояние озимых культур (их почти 350 тысяч гектаров). Завершают падкормку - обработали уже более 70 % площадей.
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