Зерновые и зернобобовые культуры, кукуруза, гречиха, рапс - яровой сев в Минской области составит более полумиллиона гектаров

Адаптироваться к погодным контрастам и в сжатые сроки провести комплекс весенне-полевых работ. Яровой сев в Минской области составит более полумиллиона гектаров: это зерновые и зернобобовые культуры, кукуруза, гречиха, рапс. Южные районы первыми начали посевную, однако теперь на многих участках почвы наблюдается излишек влаги. В основном аграрии работают над внесением удобрений, также завершается настройка кормозаготовительной техники. Кстати, отсеять группу ранних яровых хозяйства центрального региона планируют до 20 апреля.