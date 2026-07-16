Жатва-2026: Минская область закрепилась среди лидеров уборочной кампании

В Беларуси - время большой жатвы, которая определяет вес нового каравая и гарантирует продовольственную безопасность страны.



Минская область находится в числе лидеров уборочной - 2026. С полей центрального региона собрано более 186 тыс. т озимого ячменя. Это сейчас самый высокий показатель в стране.



Средняя урожайность этой культуры - почти 55 центнеров с гектара. Успешный ход жатвы обеспечивает мощная техническая база. В полях работают современные энергонасыщенные комбайны, оснащенные системами компьютерного контроля и навигации.

Традиционно жатва начинается с уборки озимого ячменя. К примеру, урожайность на полях ОАО "Весейского Покрова", что в Слуцком районе, высокая - более 50 центнеров с гектара. Остаются последние гектары - дальше механизаторы отправятся убирать озимый рапс.

Темпы жатвы зависят от надежности машин, которые помогают аграриям собирать урожай в срок и минимизировать потери.

В 2026 году этот ресурс значительно усилили - 200 новых комбайнов пополнили автопарк центрального региона.