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Жатва-2020. Аграрии области работают на общий каравай

Чтобы убрать без потерь, надо ловить каждый погожий день. Такой темп дает свои результаты. Моя коллега Юлия Токарь отправилась в хозяйство Червенского района и увидела, в каком беспрерывном режиме работают хлеборобы (видео).

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