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Жатва-2023 не сбавляет оборотов, идет заготовка кормов, приступили к севу озимого рапса

Битва за урожай продолжается. Страна перешла в горячую августовскую пору, горячую для хлеборобов. Жатва-2023 не сбавляет оборотов. Параллельно идет заготовка кормов, а еще аграрии закладывают урожай будущего года. Хозяйства приступили к севу озимого рапса. О тех, кто и сейчас на ниве, а еще об отношении к родной земле - репортаж с полей.

Белорус с армянскими корнями. Так о себе рассказывает Артур Дарий. В обычное время работает на птицефабрике. Но каждый уборочный сезон - за штурвалом комбайна.

Стараемся, работаем во благо родины. Конкретно на уборочной седьмой сезон. У меня трое детей - трое хлопцаў, я работаю, чтобы у них был хлеб на столе, у всех белорусов. На моем счету уже 1200 тонн, будет больше.
Артур Дарий, механизатор ЗАО "Серволюкс Агро"

Обязательно будет больше, уверяет Александр Буйвол. Работает в охране предприятия. Но на время уборочной - в помощниках у комбайнера. Улыбается, ведь на то и каравай зовется общим.

Несколько раз проезжаем, выходим и проверяем потери. Быстренько делаем наладку (ни минуты простоя) и поехали дальше работать.
Александр Буйвол, помощник комбайнера ЗАО "Серволюкс Агро"

Одновременно в полях этого сельхозпредприятия 25 машин. Хватает: комбайны, МАЗы, трактора. Хлеборобы довольны - экватор уборочной пройден.


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Работаем весь световой день. На данный момент убираем озимую пшеницу. Сегодня завершили уборку озимого рапса. Урожай показали на уровне прошлого года, даже с небольшим плюсом. Предстоит уборка ярового рапса, яровой пшеницы.
Александр Шелюк, главный агроном ЗАО "Серволюкс Агро"

На зернотоках тоже горячая пора. Весовые только и успевают отмечать рейсы, да тонны. Все данные - в журнал. Ведь это и оплата механизаторов, и водителей.

В день около 40 машин. В среднем это около 800 тонн. Параллельно отправляем на элеваторы на сушку где-то 20-25 машин. На Горки, "Экомол".
Алеся Новикова, нарядчик отделения "Гуслище" ЗАО "Серволюкс Агро"

Нон-стоп в таких условиях работают все подразделения хозяйства. И даже на закате жатва не останавливается. Еще немного усилий на общий результат, говорят хлеборобы.

Около 8 выезжаем в поля и ближе к 10 часам уже начинают комбайны жать. За сутки получается около 100 тонн. А вообще я перевез где-то около 1,5 тысячи. Стараемся работать, чтоб все перевезти до зернышка.
Евгений Новиков, водитель ЗАО "Серволюкс Агро"

Работы много, но в аграрные сроки укладываются. Еще и посевную успеть провести - задел под будущий урожай. С хорошей погодой, техникой и с помощью космических технологий, а в кабине целый набор гаджетов, рассказывает механизатор Николай Журавкин, качество гарантировано. "Начали уже сеять озимый рапс. В день где-то по 100 га. Погода помогает. Так что все у нас получится".

Щучинский район

Одновременно в работе и 230 сушильных комплексов региона. Этот в "Заре" за сутки обрабатывает до 600 тонн зерна нового урожая.

В агрономическом календаре уже и третий укос трав. В хозяйстве "Демброво" ставка на люцерну. 500 гектаров под этой богатой белком культурой неспроста. Ведь накормить нужно 13-тысячное поголовье на фермах.

У нас выделено специальное звено в составе 8 человек. Косилка "Ягуар", грабли, 5 человек на отвозке, трамбовка и заготавливаем корма. Ежедневно при хорошем раскладе до 400 тонн массы поступает на яму сенажную.
Юрий Сакута, замдиректора ОАО "Демброво"

Прогноз агрономов радует, полученной зеленой массы будет достаточно, чтобы с лихвой обеспечить собственные потребности, даже запас останется. Сенажные траншеи становятся все полнее.

Закладка траншеи происходит с консервантами. Мы подготавливаем траншею, производим закладку, в дальнейшем мы очень быстро ее укрываем. И спустя 21-27 дней мы можем спокойно открывать траншею и употреблять в животноводстве. Сенаж очень богат белком. В этом году планируем по хозяйству надоить около 9 с половиной тысяч килограммов на корову.
Виталий Кунец, главный зоотехник ОАО "Демброво"

Зеленую жатву аграрии планируют завершить уже до конца августа. Она будет обязательно успешной, несмотря на то что заготовка кормов идет одновременно с уборочной. Сил хватает. А значит и хлеб у нас будет всегда с маслом.

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