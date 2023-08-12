Жатва-2023 не сбавляет оборотов, идет заготовка кормов, приступили к севу озимого рапса

Битва за урожай продолжается. Страна перешла в горячую августовскую пору, горячую для хлеборобов. Жатва-2023 не сбавляет оборотов. Параллельно идет заготовка кормов, а еще аграрии закладывают урожай будущего года. Хозяйства приступили к севу озимого рапса. О тех, кто и сейчас на ниве, а еще об отношении к родной земле - репортаж с полей.

Белорус с армянскими корнями. Так о себе рассказывает Артур Дарий. В обычное время работает на птицефабрике. Но каждый уборочный сезон - за штурвалом комбайна.

Стараемся, работаем во благо родины. Конкретно на уборочной седьмой сезон. У меня трое детей - трое хлопцаў, я работаю, чтобы у них был хлеб на столе, у всех белорусов. На моем счету уже 1200 тонн, будет больше. Артур Дарий, механизатор ЗАО "Серволюкс Агро"

Обязательно будет больше, уверяет Александр Буйвол. Работает в охране предприятия. Но на время уборочной - в помощниках у комбайнера. Улыбается, ведь на то и каравай зовется общим.

Несколько раз проезжаем, выходим и проверяем потери. Быстренько делаем наладку (ни минуты простоя) и поехали дальше работать. Александр Буйвол, помощник комбайнера ЗАО "Серволюкс Агро"

Одновременно в полях этого сельхозпредприятия 25 машин. Хватает: комбайны, МАЗы, трактора. Хлеборобы довольны - экватор уборочной пройден.





Работаем весь световой день. На данный момент убираем озимую пшеницу. Сегодня завершили уборку озимого рапса. Урожай показали на уровне прошлого года, даже с небольшим плюсом. Предстоит уборка ярового рапса, яровой пшеницы. Александр Шелюк, главный агроном ЗАО "Серволюкс Агро"

На зернотоках тоже горячая пора. Весовые только и успевают отмечать рейсы, да тонны. Все данные - в журнал. Ведь это и оплата механизаторов, и водителей.

В день около 40 машин. В среднем это около 800 тонн. Параллельно отправляем на элеваторы на сушку где-то 20-25 машин. На Горки, "Экомол". Алеся Новикова, нарядчик отделения "Гуслище" ЗАО "Серволюкс Агро"

Нон-стоп в таких условиях работают все подразделения хозяйства. И даже на закате жатва не останавливается. Еще немного усилий на общий результат, говорят хлеборобы.

Около 8 выезжаем в поля и ближе к 10 часам уже начинают комбайны жать. За сутки получается около 100 тонн. А вообще я перевез где-то около 1,5 тысячи. Стараемся работать, чтоб все перевезти до зернышка. Евгений Новиков, водитель ЗАО "Серволюкс Агро"

Работы много, но в аграрные сроки укладываются. Еще и посевную успеть провести - задел под будущий урожай. С хорошей погодой, техникой и с помощью космических технологий, а в кабине целый набор гаджетов, рассказывает механизатор Николай Журавкин, качество гарантировано. "Начали уже сеять озимый рапс. В день где-то по 100 га. Погода помогает. Так что все у нас получится".

Щучинский район

Одновременно в работе и 230 сушильных комплексов региона. Этот в "Заре" за сутки обрабатывает до 600 тонн зерна нового урожая.

В агрономическом календаре уже и третий укос трав. В хозяйстве "Демброво" ставка на люцерну. 500 гектаров под этой богатой белком культурой неспроста. Ведь накормить нужно 13-тысячное поголовье на фермах.

У нас выделено специальное звено в составе 8 человек. Косилка "Ягуар", грабли, 5 человек на отвозке, трамбовка и заготавливаем корма. Ежедневно при хорошем раскладе до 400 тонн массы поступает на яму сенажную. Юрий Сакута, замдиректора ОАО "Демброво"

Прогноз агрономов радует, полученной зеленой массы будет достаточно, чтобы с лихвой обеспечить собственные потребности, даже запас останется. Сенажные траншеи становятся все полнее.

Закладка траншеи происходит с консервантами. Мы подготавливаем траншею, производим закладку, в дальнейшем мы очень быстро ее укрываем. И спустя 21-27 дней мы можем спокойно открывать траншею и употреблять в животноводстве. Сенаж очень богат белком. В этом году планируем по хозяйству надоить около 9 с половиной тысяч килограммов на корову. Виталий Кунец, главный зоотехник ОАО "Демброво"