Жатва и заготовка кормов продолжается в Минской области

Травы второго укоса убрали с более чем 90 % площадей. За сезон планируют получить свыше 3,5 млн тон сенажа. Около 20 тыс. из них отправится в траншеи сельскохозяйственного цеха "Гайна", что в Логойском районе. Пока не началась массовая уборка зерновых, почти вся техника задействована на сборе травянистых кормов. Сделать это надо максимально быстро, чтобы из-за жары и сухой погоды зеленая масса не утратила необходимую влагу и питательные вещества.