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Жатва в Гродненской области приближается к своему экватору

Урожайность свыше 50 центнеров с гектара и лучшие комбайнеры страны. Жатва в Гродненской области приближается к своему экватору. Нынешние намолоты бьют все рекорды, в отдельных хозяйствах урожайность приближается к 100 центнерам с гектара. По словам специалистов, главные составляющие успеха - благоприятная погода и, безусловно, строгое выполнение современных агрономических технологий.

О тружениках деревни, которые обеспечивают продовольственную безопасность страны, репортаж Юрия Карнеловича.

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