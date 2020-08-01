Урожайность свыше 50 центнеров с гектара и лучшие комбайнеры страны. Жатва в Гродненской области приближается к своему экватору. Нынешние намолоты бьют все рекорды, в отдельных хозяйствах урожайность приближается к 100 центнерам с гектара. По словам специалистов, главные составляющие успеха - благоприятная погода и, безусловно, строгое выполнение современных агрономических технологий.



О тружениках деревни, которые обеспечивают продовольственную безопасность страны, репортаж Юрия Карнеловича.



