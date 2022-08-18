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Железная задача "Гомсельмашу" - максимально оперативно поставить необходимую технику в регионы
Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил перед предприятием "Гомсельмаш" задачу максимально оперативно поставить необходимую технику в регионы. Об этом глава государства заявил в ходе рабочей поездки в Гродненскую область, сообщает БелТА.
Губернатор Гродненской области Владимир Караник доложил о полевых работах в регионе и отметил, что в половине районов нагрузка на один комбайн превышает нормативы. В области готовы купить сотню комбайнов, но главное, чтобы их поставили вовремя и в достаточном количестве, ведь предприятие, как было отмечено, не успевает выполнять заказы.
"Задача железная "Гомсельмашу": чтобы с сегодняшнего дня обеспечил не только Гродно, а все, что мы закажем. Пусть сутками работают. Подключайтесь, все правительство, если есть какие-то проблемы. Они же купят, это ж не бесплатно. Чтобы заказ был выполнен. Потому что рост нагрузки - это плохо", - заявил Президент.
Фото: БелТА
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