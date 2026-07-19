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Женские экипажи, автопилот, агродроны: уборочная-2026 продвигается быстрее с цифровыми технологиями

Темп жатвы в 2026 году выше, чем в прошлом по всем областям Беларуси. Собрать хлеб без потерь и обеспечить продовольственную безопасность страны - задача аграриев, которые трудятся в полях от зари до зари и уже намолотили первый миллион тонн.

В этом году на передовой уборочной и два женских экипажа из Минской области. А в помощь специалистам высокоточная и комфортная техника: от самых современных комбайнов до сельскохозяйственных дронов.

Темп уборки выше прошлогоднего по всем областям - такой мощный рывок сделали аграрии, чтобы вовремя собрать хлеб. На одном из полей агрокомбината "Дзержинский" уже практически завершили уборку озимого ячменя и вот-вот перейдут на поля с озимым рапсом. Опытные механизаторы молотят 1,7 тыс. т зерна за день, а это 60 ц/га.

Это очень хороший результат, достигать которого помогает мощная отечественная техника. Жатка к жатке плотным строем каждый день в полях работают порядка 20 комбайнов. Кабина оснащена кондиционером, аудиосистемой, удобным креслом и точным компьютеризированным управлением. Автопилот держит курс, а вместо тяжелых рычагов установлен легкий джойстик. Механизаторы работают эффективно и с удовольствием.

Лучи солнца оптимально подсушили зерно, влажность составляет менее 20 %. Это положительно скажется и на хранении. Агрономы внимательно следят за показателями. В минском филиале агрокомбината "Дзержинский" созревание колосьев находится на контроле Тамары Колесникович, главного специалиста по растениеводству.

Женские экипажи, автопилот, агродроны: уборочная-2026 продвигается быстрее с цифровыми технологиями

"Сейчас все идет замечательно, потому что хорошая погода, мы рано вышли, каждый день мы намолачиваем 1,5-1,6 тыс. т озимого ячменя. Сейчас ячмень находится в полной зрелости, колосок наклонился, мы должны его убирать. Влажность на поле составляет 15-17 %", - поделилась замдиректора филиала "Минский" агрокомбината "Дзержинский" Тамара Колесникович.

Золото полей в руках белорусских женщин. Девушки уверенно управляют зерноуборочными машинами. В жатве-2026 задействованы 2 женских экипажа, оба из Минской области. Одна из героинь - Татьяна Печурко - трудится в Столбцовском районе в хозяйстве "Деревное". В 2025 году Татьяна работала в семейном экипаже вместе с супругом. А сегодня самостоятельно управляет комбайном модификации PRO с женственным и утонченным дизайном.

Вместо привычного шелеста книжных страниц и школьной доски мерный гул мотора и бескрайний горизонт родных полей. Урожай с сельхозплощадей "Весейского Покрова" собирает Марина Пенязь.

Из завуча школы в ученицы агронауки Марина Пенязь пришла 3 года назад. Тогда мудрым наставником на хлебной ниве стал ее свекор Дмитрий Иванович. А Год белорусской женщины придал уверенности в собственных силах. И теперь Марина Пенязь за штурвалом ведет степной корабль вперед, ведь для белорусок нет ничего невозможного.

К слову, в Минской области план на этот год - собрать увесистый каравай в 3 млн т с учетом рапса и кукурузы. Созданы условия для решения этой задачи.

"Более чем достойно сработали по обновлению машинно-тракторного парка. Что касается зерноуборочных комбайнов, у нас получилось это сделать в конце прошлого года. С учетом всех приобретений конца прошлого года и начала нынешнего у нас появилось более 200 комбайнов и примерно на 15 % обновили наш парк. Я считаю, что это положительно скажется на темпах уборки, на работе наших кадров", - отметил первый зампредседателя Миноблисполкома Василий Сысоев.

Женские экипажи, автопилот, агродроны: уборочная-2026 продвигается быстрее с цифровыми технологиями

Продовольственная безопасность начинается с труда ученых. Именно в тандеме науки и аграриев рождаются новые сорта семян, виды современной сельхозтехники, удобрения и технологии выращивания урожая с минимальными потерями. Белорусские ученые шагнули еще дальше: точное земледелие, цифровые технологии и беспилотные летательные аппараты в АПК, чтобы повышать общую урожайность за счет точечного внесения удобрений.

"Задачи мы перед собой поставили амбициозные, то есть урожайность сортов из зерновой группы должна составлять не меньше 100 ц/га. Урожайность зернобобовых и масличных культур должна быть не ниже 60 ц/га", - рассказал гендиректор НПЦ НАН Беларуси по земледелию Сергей Кравцов.

Сегодня аграрий - это оператор высокотехнологичной техники, специалист по точному земледелию. Обучают науке использования высоких технологий и передовых разработок агросферы в сельскохозяйственных колледжах страны. К примеру, в Смиловичах выпускают специалистов по работе с энергонасыщенной техникой, операторов автоматических систем полива и подкормки, а с нового учебного года будут готовить пилотов сельскохозяйственных дронов.

Лучшая лаборатория для ученых и аграриев - поля. И в полевых условиях беспилотные технологии проверяют уже не первый год. К помощи коптеров прибегать приходится все чаще, ведь увеличиваются площади и объемы. А мобильные аппараты долетят и выполнят подкормку и обработку культуры там, куда трудно добраться по земле.

Успешный ход жатвы обеспечивает мощная техническая база, инновационные агротехнологии и опыт передовиков уборочной, а еще вклад молодых специалистов, которые каждый день перенимают бесценный навык работы на земле.

Слаженная работа дает качественный результат. Белорусские аграрии уже перешагнули планку в 1 млн т зерна. В передовиках Минская область, за ней Брестская. И это только начало большой работы по обеспечению продовольственной безопасности страны.

Разделы:

ЭкономикаСельское хозяйство

Теги:

уборочнаяурожайГлавный эфир
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