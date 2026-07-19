Женские экипажи, автопилот, агродроны: уборочная-2026 продвигается быстрее с цифровыми технологиями

Темп жатвы в 2026 году выше, чем в прошлом по всем областям Беларуси. Собрать хлеб без потерь и обеспечить продовольственную безопасность страны - задача аграриев, которые трудятся в полях от зари до зари и уже намолотили первый миллион тонн.

В этом году на передовой уборочной и два женских экипажа из Минской области. А в помощь специалистам высокоточная и комфортная техника: от самых современных комбайнов до сельскохозяйственных дронов.

Темп уборки выше прошлогоднего по всем областям - такой мощный рывок сделали аграрии, чтобы вовремя собрать хлеб. На одном из полей агрокомбината "Дзержинский" уже практически завершили уборку озимого ячменя и вот-вот перейдут на поля с озимым рапсом. Опытные механизаторы молотят 1,7 тыс. т зерна за день, а это 60 ц/га.

Это очень хороший результат, достигать которого помогает мощная отечественная техника. Жатка к жатке плотным строем каждый день в полях работают порядка 20 комбайнов. Кабина оснащена кондиционером, аудиосистемой, удобным креслом и точным компьютеризированным управлением. Автопилот держит курс, а вместо тяжелых рычагов установлен легкий джойстик. Механизаторы работают эффективно и с удовольствием.

Лучи солнца оптимально подсушили зерно, влажность составляет менее 20 %. Это положительно скажется и на хранении. Агрономы внимательно следят за показателями. В минском филиале агрокомбината "Дзержинский" созревание колосьев находится на контроле Тамары Колесникович, главного специалиста по растениеводству.

"Сейчас все идет замечательно, потому что хорошая погода, мы рано вышли, каждый день мы намолачиваем 1,5-1,6 тыс. т озимого ячменя. Сейчас ячмень находится в полной зрелости, колосок наклонился, мы должны его убирать. Влажность на поле составляет 15-17 %", - поделилась замдиректора филиала "Минский" агрокомбината "Дзержинский" Тамара Колесникович.

Золото полей в руках белорусских женщин. Девушки уверенно управляют зерноуборочными машинами. В жатве-2026 задействованы 2 женских экипажа, оба из Минской области. Одна из героинь - Татьяна Печурко - трудится в Столбцовском районе в хозяйстве "Деревное". В 2025 году Татьяна работала в семейном экипаже вместе с супругом. А сегодня самостоятельно управляет комбайном модификации PRO с женственным и утонченным дизайном.

Вместо привычного шелеста книжных страниц и школьной доски мерный гул мотора и бескрайний горизонт родных полей. Урожай с сельхозплощадей "Весейского Покрова" собирает Марина Пенязь.

Из завуча школы в ученицы агронауки Марина Пенязь пришла 3 года назад. Тогда мудрым наставником на хлебной ниве стал ее свекор Дмитрий Иванович. А Год белорусской женщины придал уверенности в собственных силах. И теперь Марина Пенязь за штурвалом ведет степной корабль вперед, ведь для белорусок нет ничего невозможного.

К слову, в Минской области план на этот год - собрать увесистый каравай в 3 млн т с учетом рапса и кукурузы. Созданы условия для решения этой задачи.

"Более чем достойно сработали по обновлению машинно-тракторного парка. Что касается зерноуборочных комбайнов, у нас получилось это сделать в конце прошлого года. С учетом всех приобретений конца прошлого года и начала нынешнего у нас появилось более 200 комбайнов и примерно на 15 % обновили наш парк. Я считаю, что это положительно скажется на темпах уборки, на работе наших кадров", - отметил первый зампредседателя Миноблисполкома Василий Сысоев.

Продовольственная безопасность начинается с труда ученых. Именно в тандеме науки и аграриев рождаются новые сорта семян, виды современной сельхозтехники, удобрения и технологии выращивания урожая с минимальными потерями. Белорусские ученые шагнули еще дальше: точное земледелие, цифровые технологии и беспилотные летательные аппараты в АПК, чтобы повышать общую урожайность за счет точечного внесения удобрений.

"Задачи мы перед собой поставили амбициозные, то есть урожайность сортов из зерновой группы должна составлять не меньше 100 ц/га. Урожайность зернобобовых и масличных культур должна быть не ниже 60 ц/га", - рассказал гендиректор НПЦ НАН Беларуси по земледелию Сергей Кравцов.

Сегодня аграрий - это оператор высокотехнологичной техники, специалист по точному земледелию. Обучают науке использования высоких технологий и передовых разработок агросферы в сельскохозяйственных колледжах страны. К примеру, в Смиловичах выпускают специалистов по работе с энергонасыщенной техникой, операторов автоматических систем полива и подкормки, а с нового учебного года будут готовить пилотов сельскохозяйственных дронов.

Лучшая лаборатория для ученых и аграриев - поля. И в полевых условиях беспилотные технологии проверяют уже не первый год. К помощи коптеров прибегать приходится все чаще, ведь увеличиваются площади и объемы. А мобильные аппараты долетят и выполнят подкормку и обработку культуры там, куда трудно добраться по земле.

Успешный ход жатвы обеспечивает мощная техническая база, инновационные агротехнологии и опыт передовиков уборочной, а еще вклад молодых специалистов, которые каждый день перенимают бесценный навык работы на земле.

Слаженная работа дает качественный результат. Белорусские аграрии уже перешагнули планку в 1 млн т зерна. В передовиках Минская область, за ней Брестская. И это только начало большой работы по обеспечению продовольственной безопасности страны.