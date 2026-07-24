"Жесточайшее соблюдение технологий": как на небогатых землях Витебщины получают достойные урожаи
Даже на не самых плодородных землях Витебской области можно получать достойные урожаи, если строго соблюдать технологии. Об этом секрете рассказал директор ОАО "Кушлики" Федор Завадский в "Актуальном интервью".
По его словам, главная формула успеха - это дисциплина и технологическая точность во всем. "Секрет - это жесточайшее соблюдение технологий. И это касается не только растениеводческого, животноводческого производства. В других сферах: в строительстве, ремонте и остальных - должна быть технология", - подчеркнул Федор Завадский.
Директор хозяйства признал, что местные почвы нельзя назвать богатыми, однако правильный подход позволяет эффективно использовать имеющиеся ресурсы. "Да, наши земли не очень богатые, но технология и соблюдение законов земледелия позволяют грамотно и правильно использовать ресурсы. Важно внесение минеральных удобрений, органических. На сегодняшний день без микроэлементов уже невозможно получить на этих землях (такой урожай - прим. ред.)", - отметил он.
Федор Завадский также обратил внимание на роль личного примера руководителя. "Чтобы достичь успеха, надо, конечно, подавать личный пример. Как ты относишься к людям, так и к тебе относятся", - добавил директор ОАО "Кушлики".
Таким образом, по мнению Федора Завадского, высокий результат в сельском хозяйстве Витебской области достигается не за счет природных преимуществ, а благодаря строгому соблюдению технологий, грамотному внесению удобрений и микроэлементов, а также уважительному отношению к людям.