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Жодинские БелАЗы могут отправиться на золотые рудники в Верхнем Египте

Об этом шла речь во время посещения парламентской делегацией Арабской Республики завода БелАЗ. Около двух десятков депутатов из Каира во главе с председателем Палаты представителей Египта Али Абделем Аль Сайедом приехали в Жодино, чтобы своими глазами увидеть производство знаменитых на весь мир карьерных самосвалов. Перспективным направлением может стать поставка БелАЗов на карьеры "золотого треугольника". Этот район богат золотом и серебром и содержит 75 % минеральных ресурсов страны.

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