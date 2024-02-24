Журналисты АТН проведут "Контроль качества" на фабрике "Коммунарка"

Агентство теленовостей продолжает проводить контроль качества. В этот раз проверим кондитерскую фабрику "Коммунарка". Одно из самых известных предприятий Беларуси уже более 100 лет лидер отечественной отрасли.

Четкое решение нашего Президента в 2012 году - полностью взять фабрику под контроль государства - вдохнуло новую жизнь в сладкую отрасль. Модернизировались цеха, открывались новые линии, наращивали объемы производства.

Сейчас "Коммунарка" входит в топ-5 на российском рынке, а также продает изделия почти в три десятка стран мира. Обо всем по порядку корреспонденты расскажут 3 марта в "Главном эфире".