Журналисты России, Армении, Кыргызстана и Казахстана о том, чем ЕАЭС привлекает экономических единомышленников

Чем еще ЕАЭС привлекает экономических единомышленников? У каждой из стран "пятерки" есть свой, особый взгляд на интеграцию. Для того, чтобы получить самую полную и объективную информацию, мы обратились к журналистам из России, Армении, Кыргызстана и Казахстана. Кстати, это уникальная возможность и для белорусского зрителя познакомиться со стилем работы "новостников" из разных стран. И если российским ТВ нас уже не удивить, то другие коллеги сейчас, можно сказать, дебютируют в белорусском эфире. Итак, в чем видят плюсы наши друзья-партнеры по ЕАЭС? Узнаем прямо сейчас из первых уст.