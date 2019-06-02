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Журналисты России, Армении, Кыргызстана и Казахстана о том, чем ЕАЭС привлекает экономических единомышленников
Чем еще ЕАЭС привлекает экономических единомышленников? У каждой из стран "пятерки" есть свой, особый взгляд на интеграцию. Для того, чтобы получить самую полную и объективную информацию, мы обратились к журналистам из России, Армении, Кыргызстана и Казахстана. Кстати, это уникальная возможность и для белорусского зрителя познакомиться со стилем работы "новостников" из разных стран. И если российским ТВ нас уже не удивить, то другие коллеги сейчас, можно сказать, дебютируют в белорусском эфире. Итак, в чем видят плюсы наши друзья-партнеры по ЕАЭС? Узнаем прямо сейчас из первых уст.
Еще один плюс - промышленная кооперация
Например, сейчас реализуется совместный проект по производству белорусской лесозаготовительной техники в Карелии. Недавно заработало совместное предприятие по производству белорусско-российских лифтов. И таких примеров массы. Но, по словам экспертов, потенциалы стран Евразийского экономического союза намного выше. Пора создавать индустрии мирового уровня.
Евразийский экономический союз дает преимущества и в сфере образования
На этой неделе в Москве 7 белорусских университетов подписали соглашения о сотрудничестве с 12 московскими и региональными российскими вузами. Сегодня в Беларуси высшее образование получают более двух тысяч российских студентов. Наиболее популярные специальности - медицина и IT-сфера (видео).
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