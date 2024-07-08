Зимбабве полностью освободится от доллара к середине 2026 года - заявило руководство страны. Резервный банк ранее приступил к выпуску новой национальной валюты. Зимбабвийское золото станет в течение ближайших двух лет единственным платежным средством и вытеснит американскую валюту из национальной денежной системы.



Сегодня на операции с долларом приходится около 80 % всех сделок в финансовой системе Зимбабве, включая и розничные продажи. Зимбабвийское золото стало шестой по счету национальной валютой, которую запускают за последние 15 лет. Правительство отказывалось от предыдущих денег из-за гиперинфляции, когда в обращении ходили банкноты с миллионными номиналами.