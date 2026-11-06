Значки, штампы и очки виртуальной реальности: как оформлен белорусский павильон на ЭКСПО в Шанхае

Более полусотни белорусских производителей представляют свою продукцию на крупнейшей выставке Китая.

Шанхайское ЭКСПО объединяет в эти дни 160 стран и регионов. 6 ноября торжественно открылся национальный белорусский павильон. На локации работает съемочная группа "Первого информационного".

На Китайской международной выставке импортных товаров (CIIE) работает белорусский павильон, оформленный с акцентом на промышленную кооперацию. О том, почему выбрана такая тематика, какие интерактивы ждут посетителей и как продвигается белорусская продукция, рассказала директор ВУП "Белинтерэкспо" БелТПП Ирина Иванова.

По словам Ирины Ивановой, 2026-2027 годы объявлены совместно Беларусью и Китаем годами промышленной кооперации. Именно в этом стиле оформлены все три белорусских павильона - с использованием пиксельной техники в оформлении.

Чтобы ближе познакомить китайского потребителя с белорусской продукцией, используются разные формы. На выставке очень популярны значки.

"Это давняя традиция. Девятая у нас выставка. Каждый год принято делать значки выставки CIIE. У нас за ними очередь, разбирают сразу. И, конечно же, в первую очередь это реклама нашей страны и нашей продукции", - рассказала Ирина Иванова.

Еще одна популярная активность - штампы, которые особенно любят в китайских музеях. На стенде можно поставить изображения зубра, национальных орнаментов и птиц.

В экспозиции представлены знаковые объекты белорусско-китайской дружбы. "Если говорить про бассейн, то это подарок Китая для здоровья минчан. А если пройти дальше, то мы увидим, что белорусско-китайский индустриальный парк "Великий камень" - это уже про совместную экономику и инвестиции", - пояснила Иванова.

Уникальная локация павильона - фотозона с очками виртуальной реальности. "Беларусь славится природой. Мы всем рассказываем о нашей Беловежской пуще. Если вы не были в Беловежской пуще, вы не были в Беларуси. Поэтому у нас действуют очки виртуальной реальности, где любой желающий может побывать на самом деле в Беловежской пуще и прочувствовать ее атмосферу", - отметила Ирина Иванова.

На главной локации экспозиции проходят B2B-переговоры, там же состоялась церемония официального открытия. Культурную особенность павильона создает заслуженный коллектив Республики Беларусь "Купалинка".

Еще один важный интерактив - работа шеф-повара Антона Каленика, бренд-амбассадора и топ-200 мировых поваров.

"Здесь используются продукты именно наших экспонентов, которые находятся в другом павильоне. Вы видите, что здесь и масло, и сметанка, и молоко. Тем самым это способствует тому, что люди перейдут в другой павильон и, конечно же, проведут переговоры", - рассказала директор.