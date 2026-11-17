Расширение кооперации, новые рынки сбыта и демонстрация экспортного потенциала Минск принимает 32-ю Международную специализированную оптовую выставку-ярмарку PRODEXPO-2026.

Масштабный форум развернулся на площадке выставочного центра "БелЭкспо". Это одна из главных деловых площадок отрасли, где собираются производители, представители крупных торговых сетей, отраслевой науки и органов госуправления.

Юрий Золотарев, торговый представитель России в Беларуси:

"Текущая PRODEXPO-2026, конечно, отличается масштабом участия российских компаний. Более 10 регионов представили здесь свои экспозиции, а общее количество российских участников - около 70 компаний. Это однозначно абсолютный рекорд за время моей работы в качестве торгового представителя".

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