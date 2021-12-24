Золото дорожает из-за ослабления доллара и опасений вокруг коронавируса

Золото дорожает из-за ослабления доллара,опасения вокруг коронавируса также поддерживают цену на драгоценный металл. Цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex накануне выросла до 1807 долларов и 85 центов за тройскую унцию.