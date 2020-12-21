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Золото снова подорожает до $2000

Золото снова подорожает до $2000

Такой прогноз дают международные аналитики. К концу прошлой недели золотая унция стоила уже 1875$. По словам экспертов, золото получает максимум выгоды из-за ослабления доллара, снижения реальной доходности американских облигаций, а также растущих инфляционных рисков на фоне мягкой мировой монетарной политики.

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