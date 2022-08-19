Золотое зерно убирают нон-стоп - большой каравай Минщины приближается к цифре 1,6 млн тонн

Намолоты Минской области приближаются к цифре 1,6 млн тонн. Большому караваю способствует и погода: золотое зерно убирают нон-стоп. В хозяйстве "Первомайский", например, комбайны работают в полях с яровой пшеницей. С гектара - более 50 центнеров. Общий намолот смолевичские аграрии ждут почти 8 тысяч тонн. Это плюс 1 700 к уровню прошлого года.

На площадке расположено привезенное с поля зерно в количестве 200 тонн. Влажность 16 %, а потом дорабатывается на сушилках до 13 %. Зерно крупное, не мелкое, чистое, без дефектов. Урожай хороший, клейковину выше 22 получили.

Существенный получился результат. Но мы на этом останавливаться не будем - будем повышать культуру земледелия и работать дальше в этом направлении. Мы изменим структуру посевов. 70 % отведем под озимый сев: пшеница, ячмень рапс. Всего около 2 тысяч гектаров.

Чтобы сформировать хороший задел под будущий урожай, почву важно обработать и внести подкормку. Вместе с этим в хозяйстве "Первомайский" продолжается сев рапса. Площади планируют увеличить на треть - до 500 гектаров.

Семена рапса находятся в этом бункере - настраивается все компьютером. Главная задача механизатора - следить за агрегатом, чтобы все было исправно. И соблюдать технологии. Например, на этой сеялке скорость может достигать до 20 км/ч. Александр Сорока, тракторист-машинист СПК "Первомайский" ОАО "БелАЗ"

Важно придерживаться сроков. Оптимальный дедлайн для посева озимого рапса - 25 августа.