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Золотое зерно убирают нон-стоп - большой каравай Минщины приближается к цифре 1,6 млн тонн
Намолоты Минской области приближаются к цифре 1,6 млн тонн. Большому караваю способствует и погода: золотое зерно убирают нон-стоп. В хозяйстве "Первомайский", например, комбайны работают в полях с яровой пшеницей. С гектара - более 50 центнеров. Общий намолот смолевичские аграрии ждут почти 8 тысяч тонн. Это плюс 1 700 к уровню прошлого года.
На площадке расположено привезенное с поля зерно в количестве 200 тонн. Влажность 16 %, а потом дорабатывается на сушилках до 13 %. Зерно крупное, не мелкое, чистое, без дефектов. Урожай хороший, клейковину выше 22 получили.
Существенный получился результат. Но мы на этом останавливаться не будем - будем повышать культуру земледелия и работать дальше в этом направлении. Мы изменим структуру посевов. 70 % отведем под озимый сев: пшеница, ячмень рапс. Всего около 2 тысяч гектаров.
Чтобы сформировать хороший задел под будущий урожай, почву важно обработать и внести подкормку. Вместе с этим в хозяйстве "Первомайский" продолжается сев рапса. Площади планируют увеличить на треть - до 500 гектаров.
Семена рапса находятся в этом бункере - настраивается все компьютером. Главная задача механизатора - следить за агрегатом, чтобы все было исправно. И соблюдать технологии. Например, на этой сеялке скорость может достигать до 20 км/ч.
Важно придерживаться сроков. Оптимальный дедлайн для посева озимого рапса - 25 августа.
Фото:pixabay.com
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