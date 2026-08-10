Золотовалютные резервы Беларуси выросли за месяц на 39,7 млн долларов

Золотовалютные резервы Беларуси за июль выросли на 39,7 млн долларов и составили на начало августа 14,2 млрд долларов. Об этом сообщает БЕЛТА.

По мнению аналитиков Евразийского банка развития, этому способствовал рост стоимости резервных активов в иностранной валюте на 35,3 млн долларов на фоне превышения предложения иностранной валюты над спросом.

"Объем международных резервов по-прежнему соответствует трем месяцам импорта товаров и услуг, что отвечает международному критерию достаточности резервов", - добавили эксперты.