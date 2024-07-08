ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Золотовалютные резервы Беларуси на 1 июля составили 8,359 млрд долларов

Международные резервные активы Беларуси на 1 июля 2024 года, по предварительной оценке, составили 8 миллиардов 359 миллионов долларов в эквиваленте. Данные представил Нацбанк. За июнь золотовалютные резервы сократились чуть более чем на полпроцента. Стоит отметить, что, согласно основным направлениям денежно-кредитной политики, объем международных резервных активов на конец года должен составить не менее 6 миллиардов долларов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все