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Золотовалютные резервы Беларуси на 1 мая составили 8,442 млрд долларов
Золотовалютные резервы в Беларуси растут третий месяц подряд. За апрель они увеличились на 89 млн долларов. И на 1 мая составили 8 млрд 442 млн долларов в эквиваленте. Соответствующие данные опубликовал Нацбанк.
Наибольшую долю в структуре международных резервных активов занимают активы в иностранной валюте (более 3 млрд долларов) и монетарное золото - его более 4 млрд долларов.
Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики, объем международных резервных активов Беларуси на конец года должен составить не менее 6 млрд долларов.
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