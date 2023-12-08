ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Золотовалютные резервы Беларуси выросли по итогам ноября

Золотовалютные резервы Беларуси по итогам ноября выросли до 8 млрд 256 млн долларов. Об этом сообщает Нацбанк.

Показатель стал рекордным с марта прошлого года. В ноябре ЗВР добавили чуть более сотни миллионов (это плюс 1,3%) после роста в октябре на 2,8%. Наибольшую долю в структуре международных резервных активов страны занимают активы в иностранной валюте и монетарное золото.

По данным регулятора, объем иностранной валюты в резервах на 1 декабря составил свыше 3 млрд и увеличился за ноябрь на 0,7%. Объем монетарного золота - 3,5 млрд, с ростом за последний месяц на 2 процентных пункта.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все