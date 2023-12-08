Золотовалютные резервы Беларуси выросли по итогам ноября

Показатель стал рекордным с марта прошлого года. В ноябре ЗВР добавили чуть более сотни миллионов (это плюс 1,3%) после роста в октябре на 2,8%. Наибольшую долю в структуре международных резервных активов страны занимают активы в иностранной валюте и монетарное золото.