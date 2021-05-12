Золотовалютные резервы Беларуси за апрель выросли на 4,9 %

Золотовалютные резервы Беларуси выросли за апрель почти на 5 % - до 7,3 миллиарда долларов. По словам экспертов, прирост золотого запаса в основном обусловлен покупкой Национальным банком иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, увеличением стоимости монетарного золота, а также поступлением иностранной валюты в бюджет. Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на этот год, объем международных резервных активов на 1 января 2022 должен составить не менее 6 миллиардов долларов.