Золотовалютные резервы Беларуси за сентябрь 2021 года снизились на 0,4 %

Золотовалютные резервы Беларуси за сентябрь снизились на 0,4 %. Международные резервные активы на 1 октября, по предварительным данным, составили почти $8,5 млн в эквиваленте. Снижение уровня в основном обусловлено плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств, а также уменьшением стоимости монетарного золота. Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на этот год, объем золотовалютных резервов на 1 января будущего года должен составить не менее $6 млрд.