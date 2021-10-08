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Золотовалютные резервы Беларуси за сентябрь 2021 года снизились на 0,4 %
Золотовалютные резервы Беларуси за сентябрь снизились на 0,4 %. Международные резервные активы на 1 октября, по предварительным данным, составили почти $8,5 млн в эквиваленте. Снижение уровня в основном обусловлено плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств, а также уменьшением стоимости монетарного золота. Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на этот год, объем золотовалютных резервов на 1 января будущего года должен составить не менее $6 млрд.
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