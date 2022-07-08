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Золотовалютные резервы Беларуси за июнь выросли на 1,3 %

В Беларуси золотовалютные резервы в июне выросли на 1,3 %. Международные резервные активы составляют чуть более 7,5 млрд долларов в эквиваленте. Такие данные приводят в Нацбанке. Как отметил регулятор, после падения в мае в прошлом месяце резервы нарастили почти на 100 млн долларов. Поддержанию уровня активов способствовала покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. Как планируется, к концу текущего года объем международных резервных активов должен составить не менее 7 млрд долларов.

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