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Золотой запас Беларуси за прошлый год вырос на одну тонну
На 1 января 2021-го он составляет 43,2 тонны золотого эквивалента. Об этом сообщает пресс-служба главного финансового учреждения страны. Золотой запас - это драгоценныеметаллы в виде банков слитков, они - часть Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Беларуси. Наличие его поддерживает доверие резидентов и нерезидентов к способности Нацбанка и правительства выполнять свои финансовые обязательства и проводить монетарную политику. Также драгоценные металлы можно продать, обменять либо использовать в расчетахв случае необходимости.
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