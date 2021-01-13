Золотой запас Беларуси за прошлый год вырос на одну тонну

На 1 января 2021-го он составляет 43,2 тонны золотого эквивалента. Об этом сообщает пресс-служба главного финансового учреждения страны. Золотой запас - это драгоценныеметаллы в виде банков слитков, они - часть Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Беларуси. Наличие его поддерживает доверие резидентов и нерезидентов к способности Нацбанка и правительства выполнять свои финансовые обязательства и проводить монетарную политику. Также драгоценные металлы можно продать, обменять либо использовать в расчетахв случае необходимости.