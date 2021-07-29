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Золотые рекорды с полей - в Витебской области появился первый водитель-тысячник

В прошлом году поля агрокомплекса "Яновичи" дали 45 центнеров зерновых с гектара.
В эту уборочную пройдено больше 30 процентов хлебной нивы. Урожайность выше прошлогодней - 50 центнеров с гектара.


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