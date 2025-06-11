ЗВР Беларуси обновили исторический рекорд. Причины пояснили в Нацбанке

Золотовалютные резервы Беларуси вновь обновили исторический рекорд.

На протяжении последних месяцев рост резервов стал устойчивым трендом, и это при том, что внешняя среда остается далекой от идеала. В итоге на 1 июня объемы вышли на цифру в 11 млрд 158 млн долларов.

Таким образом, за месяц она прибавила на почти на 216 млн. По словам первого заместителя председателя правления Национального банка Александра Егорова, есть несколько составляющих наращивания подушки безопасности. И связано это не только с ростом стоимости золота. Хотя это играет немаловажную роль. Но даже снижение цен на драгоценный металл существенно не повлияет на резервную копилку.

В Беларуси достигнут новый исторический максимум: золотовалютные резервы на 1 июня составили 11,158 млрд долларов. "Более важно не абсолютное значение этой цифры, а все-таки соотношение с нашей внешней торговлей. И это уже 2,6 месяца импорта", - отметил Александр Егоров.

По его словам, нарастить золотовалютные резервы позволила комбинация нескольких факторов. Первое - инвестиционная политика: важно, в какие инструменты вкладывать золотые валютные резервы. Второе - процентная политика в отношении физических лиц. Третье - процентная политика в отношении юридических лиц, в том числе разумное ограничение денежной массы, что позволяет обеспечивать сбалансированность валютных потоков.

"Национальный банк проводил последовательную политику по вложению части средств золотовалютных резервов в золото. Рост цены золота за тройскую унцию с начала года позволил нарастить резервы примерно на 1,1 млрд долларов. Но в целом рост составил более 2 млрд. Вторым важным фактором, безусловно, стала покупка валюты на внутреннем рынке. И здесь можно выделить несколько факторов - прежде всего последовательная процентная политика, которая показывает населению сберегательную предпочтительность белорусского рубля над иностранными валютами. Это позволило обеспечить чистую продажу валюты населением - чуть более 400 млн долларов с начала года. Еще один важный фактор - это чистая продажа валюты нерезидентами. Это примерно 0,5 млрд долларов. С апреля - мая юридические лица тоже обеспечивают чистый приток валюты в страну", - обратил внимание Александр Егоров.