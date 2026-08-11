ЗВР Беларуси в начале августа составили более 14 млрд долларов

Золотовалютные резервы Беларуси на начало августа составили более 14 млрд долларов. Они увеличились за июль 2026 года почти на 40 млн долларов.

Рост был за счет увеличения стоимости резервных активов в иностранной валюте на 35 млн долларов на фоне превышения предложения над спросом. Объем международных резервов по-прежнему соответствует трем месяцам импорта товаров и услуг, что отвечает международному критерию достаточности резервов.

Антон Долговечный, старший аналитик Центра странового анализа ЕАБР: "Учитывая сохранение стабильного превышения предложения валюты над спросом и возобновление роста цен на золото, это и наблюдаем с начала августа".

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