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ЗВР Беларуси на 1 апреля составили 8,353 млрд долларов в эквиваленте
Золотовалютные резервы Беларуси в марте выросли более чем на 130 млн долларов, что помогает поддерживать стабильную работу финансовой системы республики. Так, международные резервные активы на 1 апреля, по предварительным данным, составили 8 млрд 353 млн долларов в эквиваленте.
Золотовалютные резервы республики растут второй месяц кряду. В 2024 году они сокращались только в январе. Стоит задача, чтобы на конец года данные активы не опустились ниже отметки в 6 млрд.
Фото: БЕЛТА
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