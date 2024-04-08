ЗВР Беларуси на 1 апреля составили 8,353 млрд долларов в эквиваленте

Золотовалютные резервы Беларуси в марте выросли более чем на 130 млн долларов, что помогает поддерживать стабильную работу финансовой системы республики. Так, международные резервные активы на 1 апреля, по предварительным данным, составили 8 млрд 353 млн долларов в эквиваленте.

Золотовалютные резервы республики растут второй месяц кряду. В 2024 году они сокращались только в январе. Стоит задача, чтобы на конец года данные активы не опустились ниже отметки в 6 млрд.