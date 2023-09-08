ЗВР Беларуси выросли до 8 миллиардов долларов

Золотовалютные резервы Беларуси выросли почти до 8 миллиардов долларов. Об этом сообщает Нацбанк. Эти данные на 1 сентября. За август стратегический запас увеличился почти на 18 %, в июле рост был менее 2 с половиной. При этом регулятор не указывает факторы, которые влияют на эти изменения.