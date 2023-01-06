ЗВР Беларуси за декабрь 2022 года выросли на 1,6 %

На 1 января международные резервные активы Беларуси составили $7 929,5 млн в эквиваленте. Это предварительныеданные, сообщает БелТА со ссылкой напресс-службу Национального банка.

За декабрь 2022 года золотовалютные резервы выросли на $131,8 млн (1,6 %) после увеличения в ноябре на $207,9 млн (2,7 %).

"С августа 2022 года информация об объеме международных резервных активов публикуется на официальном сайте Национального банка без детализации их структуры, а также указания факторов, повлиявших на их изменение", - уточнили в Нацбанке.