El Pais: часть мигрантов, проникших в Сеуту, "не знает, зачем приехала", и хочет вернуться на родину

Часть мигрантов, проникших в Сеуту, "не знает, зачем приехала", и хочет вернуться на родину. Об этом пишет El Pais.

Издание отмечает, что они оказались не готовы к жизни на улице. Но многие все же не хотят признавать поражение и остаются в Испании. По данным СМИ, число звонков в экстренную службу в Сеуте увеличилось в 10 раз. Причина - рост краж, грабежей и стычек между самими мигрантами.

На днях полиция открыла предупредительный огонь, пытаясь остановить толпу нелегалов. Они хотели прорваться в центр временного размещения, не дожидаясь своей очереди на заселение.

Премьер Испании обещал 6 тыс. мест в центрах временного размещения, но их оказалось в 2 раза меньше. Нелегалы находятся на улицах, пляжах и в парках Сеуты. Выдворение в Марокко идет медленно. Жители города выходят на митинги, требуя принять меры.