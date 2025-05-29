29 мая Евразийскому экономическому союзу 11 лет. 29 мая 2014 года в Астане был подписан договор о создании ЕАЭС. 5 стран за это время создали успешную и стабильную интеграционную модель.

ВВП союза вырос на 18 % и достиг 2,5 трлн долларов. Темпы экономического роста существенно превзошли среднемировые показатели. Удвоился объем взаимной торговли до почти 100 млрд долларов. При этом доля национальных валют во взаимных расчетах превысила 92 %. В этом году Беларусь председательствует в органах ЕАЭС и активно продвигает свои инициативы.