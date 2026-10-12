Французские рыбаки теряют доходы из-за подорожания энергоносителей

Рыболовецкая отрасль Франции на грани глубокого кризиса из-за резкого скачка цен на энергоносители. Стоимость льготного дизеля для судов с начала года выросла вдвое, и теперь расходы на горючее съедают до 30 % всей выручки.

Сильнее всего страдают владельцы крупных траулеров, которые расходуют в среднем около полутора тысяч литров топлива в сутки. Компенсировать убытки за счет поднятия стоимости рыбы невозможно - цены жестко фиксируются на специализированных торгах, а объемы вылова ограничены квотами Евросоюза. В результате доходы французских рыбаков и членов экипажей существенно сократились.