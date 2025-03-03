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Глава Еврокомиссии 4 марта представит странам ЕС план перевооружения Европы
Очередной важный день в мировой геополитике анонсировал американский президент. Дональд Трамп в своей соцсети написал: "Завтра будет важный вечер, я скажу все, как есть".
Одновременно готовится сделать важное заявление глава Еврокомиссии. Фон дер Ляйен заявила, что 4 марта представит странам ЕС план перевооружения Европы. Очевидно, что согласованной позиции на фоне раскола между Европой и США ждать не приходится.
Встреча делегаций США и России изменила позицию Вашингтона, пожаловалась глава евродипломатии. Кая Каллас заявила, что Генеральная Ассамблея ООН приняла 2 резолюции, но Штаты воздержались после добавления антироссийских поправок.
"Вместе с Соединенными Штатами мы были соавторами резолюции в поддержку Украины. И для нас стало неожиданностью, что США внезапно поменяли свою позицию. Должна отметить, что у нас с новой администрацией был подготовлен проект резолюции о поддержке Украины. Но когда они встретились с русскими, что-то произошло, потому что их поведение изменилось. Вопрос: куда мы теперь придем?" - отметила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.