Глава Еврокомиссии 4 марта представит странам ЕС план перевооружения Европы

Очередной важный день в мировой геополитике анонсировал американский президент. Дональд Трамп в своей соцсети написал: "Завтра будет важный вечер, я скажу все, как есть".

"Вместе с Соединенными Штатами мы были соавторами резолюции в поддержку Украины. И для нас стало неожиданностью, что США внезапно поменяли свою позицию. Должна отметить, что у нас с новой администрацией был подготовлен проект резолюции о поддержке Украины. Но когда они встретились с русскими, что-то произошло, потому что их поведение изменилось. Вопрос: куда мы теперь придем?" - отметила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.