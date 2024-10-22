3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
Группа криптовалютчиков отмывала похищенные мошенниками деньги, переводя их в крипту
Помогали отмывать похищенные деньги и таким образом легализовывали преступный доход. Сотрудники Департамента финансовых расследований раскрыли группу криптовалютчиков, замешанных в криминале. На протяжении нескольких лет жители Брестской области переводили похищенные мошенниками деньги в крипту.
Так, под предлогом инвестиций белорусов обзванивали аферисты. Те, кто соглашался, терял все свои деньги. Чтобы вывести их, мошенники прибегали к услугам посредников.
На сегодняшний день известно, что в схеме по отмыванию денег были задействованы 4 жителя Брестской области. Через их счета прошло больше 4 млн. рублей, эти деньги были украдены у сотен белорусов. А вот куда уходила крипта, сейчас предстоит выяснить сотрудникам Департамента финансовых расследований.
Один из фигурантов рассказал, как работала схема. С 2022 года мужчины получали украденные мошенниками деньги на подконтрольные счета. Задачей группы была легализация этих средств, простыми словами, отмывание.
"Деятельность осуществлялась в офисе: поступали средства на карточки, зарегистрированные на граждан Российской Федерации, далее на эти средства покупалась криптовалюта на криптобиржах. В дальнейшем купленную крипту перечисляли на криптокошелек посредника, а оттуда она уходила мошенникам", - рассказал фигурант дела.
Работали фигуранты за 5 % от операции. Надо сказать, что "помощники" всячески шифровались и применяли меры предосторожности и конспирации. Например, счета в банках периодически менялись. Их количество исчислялось сотнями, а жили такие карточки не больше суток. Также злоумышленники пользовались сим-картами зарубежных операторов.
Оперативный сотрудник ДФР КГК Беларуси:
"Деятельность группы была высокоорганизована с четким распределением ролей. Одни занимались общением с посредником и контролем за оборотом денежных средств, другие - банковской сферой (открытие карт-счетов в банках на подставных лиц, общение при необходимости с работниками банков, управление карт-счетами). Третьи - оборотом криптовалют, присутствием на иностранных криптобиржах, отслеживанием курса криптовалюты, ее приобретением, управлением криптокошельками".
К слову, деньги доверчивые белорусы по указаниям лжеброкеров отдавали на инвестиции - это в драгоценные металлы, газ, нефть, акции крупных компаний. В реальности же средства оседали на подконтрольных счетах помощников из Брестской области, а уже в дальнейшем в виде крипты и на кошельках аферистов.
Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела ДФР КГК Беларуси:
"В ходе производства неотложных следственных и других процессуальных действий подозреваемых изъято 25 банковских пластиковых карт, более 40 сим-карт операторов мобильной связи как отечественных, так и зарубежных (это Польша и Россия), 16 мобильных телефонов и средства компьютерной техники, свидетельствующие о противоправной деятельности подозреваемых. В настоящее время ведется работа по поиску имущества в целях погашения ущерба, причиненного гражданам Республики Беларусь".
С 2022 года группа открыла на подставных лиц более 500 счетов.
За легализацию доходов, полученных преступным путем организованной группой, возбуждено уголовное дело. Все фигуранты сейчас задержаны. Кроме того, им могут предъявить обвинения и по мошенническим статьям.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
Почему Азербайджан - богатая страна и как Минск налаживает сотрудничество с Баку
Больше 53 % белорусов узнают о новостях политики из госСМИ Беларуси - социсследование
На базе БГПУ открыли cпортивный зал для занятия ушу
Мининформ требует убрать из продажи печатные издания, способные нанести вред нацинтересам Беларуси
В мире
Все
Прибалтийское вымирание: в Латвии число новорожденных за 9 месяцев впервые не достигло 10 тыс.
The Economist: Выборы президента Украины могут состояться в 2025 году
Вучич предрек уход американского СПГ с рынка ЕС и очереди за российским газом
Великобритания может отправить войска в Украину, если Трамп сократит финансирование Киева
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ