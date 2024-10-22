Группа криптовалютчиков отмывала похищенные мошенниками деньги, переводя их в крипту

Помогали отмывать похищенные деньги и таким образом легализовывали преступный доход. Сотрудники Департамента финансовых расследований раскрыли группу криптовалютчиков, замешанных в криминале. На протяжении нескольких лет жители Брестской области переводили похищенные мошенниками деньги в крипту.

Так, под предлогом инвестиций белорусов обзванивали аферисты. Те, кто соглашался, терял все свои деньги. Чтобы вывести их, мошенники прибегали к услугам посредников.

На сегодняшний день известно, что в схеме по отмыванию денег были задействованы 4 жителя Брестской области. Через их счета прошло больше 4 млн. рублей, эти деньги были украдены у сотен белорусов. А вот куда уходила крипта, сейчас предстоит выяснить сотрудникам Департамента финансовых расследований.

Один из фигурантов рассказал, как работала схема. С 2022 года мужчины получали украденные мошенниками деньги на подконтрольные счета. Задачей группы была легализация этих средств, простыми словами, отмывание.

"Деятельность осуществлялась в офисе: поступали средства на карточки, зарегистрированные на граждан Российской Федерации, далее на эти средства покупалась криптовалюта на криптобиржах. В дальнейшем купленную крипту перечисляли на криптокошелек посредника, а оттуда она уходила мошенникам", - рассказал фигурант дела.

Работали фигуранты за 5 % от операции. Надо сказать, что "помощники" всячески шифровались и применяли меры предосторожности и конспирации. Например, счета в банках периодически менялись. Их количество исчислялось сотнями, а жили такие карточки не больше суток. Также злоумышленники пользовались сим-картами зарубежных операторов.

Оперативный сотрудник ДФР КГК Беларуси:

"Деятельность группы была высокоорганизована с четким распределением ролей. Одни занимались общением с посредником и контролем за оборотом денежных средств, другие - банковской сферой (открытие карт-счетов в банках на подставных лиц, общение при необходимости с работниками банков, управление карт-счетами). Третьи - оборотом криптовалют, присутствием на иностранных криптобиржах, отслеживанием курса криптовалюты, ее приобретением, управлением криптокошельками".

К слову, деньги доверчивые белорусы по указаниям лжеброкеров отдавали на инвестиции - это в драгоценные металлы, газ, нефть, акции крупных компаний. В реальности же средства оседали на подконтрольных счетах помощников из Брестской области, а уже в дальнейшем в виде крипты и на кошельках аферистов.

Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела ДФР КГК Беларуси:

"В ходе производства неотложных следственных и других процессуальных действий подозреваемых изъято 25 банковских пластиковых карт, более 40 сим-карт операторов мобильной связи как отечественных, так и зарубежных (это Польша и Россия), 16 мобильных телефонов и средства компьютерной техники, свидетельствующие о противоправной деятельности подозреваемых. В настоящее время ведется работа по поиску имущества в целях погашения ущерба, причиненного гражданам Республики Беларусь".

С 2022 года группа открыла на подставных лиц более 500 счетов.