Информационно-просветительский проект "Пульс страны: факты, тренды, смыслы" прошел в Молодечно

Безопасность военная, экономическая, продовольственная. Какие шаги сегодня делает государство для того, чтобы и дальше сохранять устойчивость на фоне мировой турбулентности и конфликтов. Как меняется внешнеполитический курс, как партнерство с крупнейшими державами - Россией и Китаем - позволяет сохранять позитивный трек.

А еще уборка урожая и строительство новых детских садов. Медицина и все то, что непосредственно касается качества жизни людей. Это только некоторые из тем встречи в Молодечно 19 августа.

Почти 2 часа диалога с военным экспертом Андреем Богоделем в рамках Республиканского информационно-просветительского проекта "Пульс страны: факты, тренды, смыслы".

"Перспектива культуры, социальной сферы. Рабочие места для молодых специалистов, пути развития, внешнеполитические какие-то связи новые для культурных событий. У нас сейчас очень много делается для этого, поэтому хотелось бы понимать и представлять свои возможности. Если это связано с оборонной промышленностью, как реализуется, какие у нас, скажем, факторы безопасности, охраны внешних границ от внешних негативных факторов и, скажем так, тот потенциал, те перспективы, которые нам помогут чувствовать себя в безопасности", - отметил участник проекта.

Андрей Богодель, замначальника факультета Генерального штаба Вооруженных сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

"Это проект, который прежде всего про открытость и диалог. Да, мы доносим определенную информацию, которая больше всего волнует, потому что я уже не первый раз общаюсь с людьми. И в рамках этого общения я вижу, что сегодня интересно. Вы видите, мы затронули и военную безопасность, и информационную безопасность, и продовольственную безопасность. Мы говорили про информационную сферу очень много. Людей волнует и ментальная, и когнитивная, все эти аспекты. Причем по мере того, как идет этот "Пульс страны", люди уже, это видно, интересуются. Вопросов становится все больше и больше. И эти вопросы становятся глубже. Причем сразу вы видели в зале, что заготовленных вопросов никаких не было. Эти вопросы были сказаны именно на ту тему, на ту злобу дня, которую мы сегодня поднимали".

Открытый микрофон позволяет озвучить все, что волнует людей на местах. Диалог без закрытых тем позволяет чувствовать пульс региона и всей страны.

На этот раз с учетом сферы занятости спикера также говорили об информационных атаках, обороноспособности и защите детей от манипуляций и фейков в Сети.