Совместное исследование Кельнского и Таллинского университетов обнаружило в Европе еще одну социальную группу, которую ждет подлинная жизненная катастрофа. Это журналисты. По подсчетам социологов, из-за активного внедрения искусственного интеллекта без работы в одной только Германии останутся десятки тысяч сотрудников разнообразных СМИ. Сокращение коснется, по разным оценкам, от 15 до 50 % медиаработников.

И это лишь один из аспектов проблемы: перемены в информационной сфере приведут к падению доходов СМИ на 40-45 %. Традиционные издания и привычная немцам журналистика фактически умрут.

Подобные перемены ФРГ сулят уже к 2035 году: на медиарынке Европы в целом подобного можно ожидать даже раньше - Германия обычно искусственно тормозит трансформации на рынке труда, чтобы защитить работников.