История успеха МТЗ: от первого трактора мощностью 36 лошадиных сил до флагманского BELARUS 5425

В борьбе за общий каравай важен каждый сельскохозяйственный агрегат, но именно тракторы задействованы весь сезон. Легендарный бренд BELARUS знают в 125 странах мира на пяти континентах.

Трактор "Беларус"

От первого трактора мощностью 36 лошадиных сил до тяжеловеса BELARUS 5425 - такой путь прошел МТЗ за свою 80-летнюю историю. Сегодня на заводе работают более 14 тыс. человек, предприятие сотрудничает с 40 странами мира.

Главная сенсация юбилейного 2026 года - самый мощный трактор страны: BELARUS 5425. Его 540 "лошадей" позволяют обрабатывать поля, на которых росли многолетние травы. Машина справляется и с восстановлением болот.

Трактор BELARUS 5425

А скоро МТЗ - гигант машиностроения - покажет миру и другие новинки.

Игорь Земцов, генеральный конструктор ОАО "МТЗ": "Это гибридные трактора, которые позволяют облегчить конструкцию, уменьшить количество оригинальных сложноизготавливаемых деталей: шестерен, приводов, валов. Кроме того, в дальнейшем это позволит уйти от гидравлики, перейти на электроприводы, потому что электровооруженность трактора высокая и энергии хватит и для агрегата".

Производственный потенциал МТЗ - 60 тыс. тракторов в год. Основной рынок - Россия, куда идет 70 % экспорта. Белорусскую технику ждут в Казахстане, Узбекистане, Зимбабве, Нигерии и Пакистане. И это только часть экспортного портфолио.

Александр Казакевич, заместитель гендиректора ОАО "МТЗ": "Среди перспективных рынков, где мы планируем в ближайшее время возобновить поставки либо значительно нарастить, я бы отметил такие страны, как Монголия, страны Юго-Восточной Азии. Активно идет проработка таких рынков, как Индонезия, ряд стран Африки, например, Ангола, Алжир".

Белорусские тракторы ценятся в каждом уголке мира, и за каждым из них - рабочие руки, инженерная мысль и репутация, наработанная десятилетиями. Николай Захарченя, старший мастер литейного цеха, уже 20 лет трудится на заводе, называет его вторым домом.

"Большое предприятие, стабильная работа. Приятно ощущать себя частичкой огромной махины, которая где-то даже задает тон в мировом машиностроении", - признался Николай.

Минский тракторный завод - это не просто промышленная площадка. Это символ трудового подвига и несгибаемого духа белорусского народа. Предприятие отметило 80-летний юбилей и уверенно смотрит в будущее.