Как демонизируют Беларусь - взгляд на нашу страну глазами иностранцев

Британия рекомендует туристам держаться подальше от поездок в Беларусь."Мы продолжаем рекомендовать не путешествовать в Беларусь", - заявляют в Австрии. Литва выставила таблички "Не рискуй. Ты можешь не вернуться".

Кажется, власти европейских стран решили посоревноваться, кто кого переплюнет по уровню демонизации Беларуси. В конце концов что в киноиндустрии, что в литературе для остроты сюжета нужен образ врага, такого страшного, желательно, чтобы у зрителя тряслись руки.

"Мы только что прилетели в Вильнюс. И меня спросили о том, куда я направляюсь. Я ответил, что в Беларусь. Он поднял глаза и сказал: "Будьте осторожны". Поэтому у меня немного трясутся руки. Это не остановит нас, но звучит довольно опасно", - рассказывает турист в своих соцсетях.

Имеет ли это что-то общее с реальностью, каждый может судить сам. Что касается иностранцев, им издалека судить сложнее, а приезжая, они, конечно, ситуацию видят кардинально другую. Впрочем, это действительно добавляет остроты ощущений, когда вроде рассчитывал на одно, получил совершенно противоположное.

Так образовался новый тренд в TikTok, где туристы и иностранные, уже жители Беларуси, показывают белорусскую реальность.

"Ничего общего с метро Нью-Йорка. Нет женщин легкого поведения, нет животных (в прямом и переносном смысле). Вместо этого я вижу благоразумных, нравственных, трезвых людей, которые едут по своим делам, а не живут в метро", - рассказывает американец.

Таким образом белорусское гостеприимство пробивает стену западной пропаганды, которая давно и прочно удерживает позицию на устрашение собственного населения и сказки об отсталости жизни в Беларуси - голодно, холодно и очень страшно. Уж недаром миллиарды западного и прозападного мира в разной валюте тратятся на белорусское направление.

"Во-первых, я люблю Беларусь. Во-вторых, это не самая обычная европейская страна, в которой живут японцы. И, к сожалению, имидж этой страны в Японии за эти 2 года деградировал по очевидным причинам", - делится гражданин Японии.

А вот и статистика:

в 2023 году в Беларусь приехали 6 млн туристов из 150 стран;

чаще всего это были гости из близлежащих стран,

но есть и туристы из Китая, Германии, Турции, Израиля, Сербии, Грузии, Италии, Венгрии.

Напомню, что еще действует и безвиз. Общее число иностранцев, которые воспользовались этой возможностью с начала действия программы, приближается к миллиону. Облюбовали нашу страну прибалты и поляки.

В 2024 году количество туристов из Латвия составило почти 55 тыс., из Литвы - более 60 тыс., из Польши - порядка 30 тыс.

С этого года Беларусь дала возможность на перемещение в Беларуси (имеется в виду без визовых проволочек) гражданам 35 стран Европы. Добро пожаловать и напуганная Австрия, и опасающаяся Великобритания. Как сообщает Госпогранкомитет, идея пришлась по вкусу немецким гражданам. Их 38 % от общего числа следующих в Беларусь по новому порядку. В тройку стран входят Эстония и Италия.